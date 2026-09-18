Перекладина Falcon Eyes CB-BS386
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Характеристики
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
96.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231275
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
96.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.1х0.09
Вес, кг.
2.1
Описание товара Перекладина Falcon Eyes CB-BS386
Falcon Eyes CB-BS386 составная алюминиевая перекладина, максимальная длина 3,85 м, 4 секции по 0,96 м, диаметр 35 мм. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов, монтаже систем крепления вспомогательного оборудования и т. д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Falcon Eyes CB-BS386 составная алюминиевая перекладина, максимальная длина 3,85 м, 4 секции по 0,96 м, диаметр 35 мм. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов, монтаже систем крепления вспомогательного оборудования и т. д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Перекладина Falcon Eyes CB-BS386 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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