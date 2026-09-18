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Система подъема фона Falcon Eyes B-6W купить с доставкой в Москве
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Система подъема фона Falcon Eyes B-6W

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Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 1
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 2
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 3
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 4
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
  • Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 1
  • Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 2
  • Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 3
  • Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 4
  • Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231155
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х35х11
Вес, кг.
12.2

Описание товара Система подъема фона Falcon Eyes B-6W

Система подъема фона Falcon Eyes B-6W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. B-6W позволяет установить 6 фонов. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Система подъема фона Falcon Eyes B-6W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Описание
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. B-6W позволяет установить 6 фонов. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система подъема фона Falcon Eyes B-6W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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