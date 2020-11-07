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Софтбокс-зонт Godox SB-UFW9090 быстроскладной с сотами

Артикул: 231094
Софтбокс-зонт Godox SB-UFW9090 быстроскладной с сотами
4 004 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 231094
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСофтбокс-зонт
ФормаКвадратная
БайонетBowens
Размеры, см90х90
Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света. Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке. Прямоугольные софтбоксы более удобны с точки зрения занимаемого пространства, восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма блика. Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут высокие стрипбоксы (вытянутый прямоугольник) и любые другие крупногабаритные модификаторы.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс-зонт Godox SB-UFW9090 быстроскладной с сотами - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4004 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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