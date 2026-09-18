Фон Falcon Eyes BC-003 ВС-2970
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Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
290
Материал
ткань
Ширина, см
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х35х6
Вес, кг.
2.4
Описание товара Фон Falcon Eyes BC-003 ВС-2970
Фон BC-003 ВС-2970 — тканевый фон, не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон изготовлен из цельного полотна, с нанесенным вручную абстрактным узором, который создаст необходимое настроение фотографии. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.
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Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
290
Материал
ткань
Ширина, см
700
Страна производитель
Китай
Фон BC-003 ВС-2970 — тканевый фон, не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон изготовлен из цельного полотна, с нанесенным вручную абстрактным узором, который создаст необходимое настроение фотографии. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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