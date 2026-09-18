Фон Falcon Eyes BC-005 RB-4066
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231024
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
168
Материал
бумага
Рисунок
абстрактный
Ширина, см
102
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Фон Falcon Eyes BC-005 RB-4066
Фон BC-005 RB-4066 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани. Фоны серии BC имеют абстрактный рисунок (см. фото). Фон имеет гибкий стальной ободок для растяжки. Обод располагается в прошитом капроновом кармане. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку, что избавляет от нужды применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.
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Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
168
Материал
бумага
Рисунок
абстрактный
Ширина, см
102
Страна производитель
Китай
Фон BC-005 RB-4066 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани. Фоны серии BC имеют абстрактный рисунок (см. фото). Фон имеет гибкий стальной ободок для растяжки. Обод располагается в прошитом капроновом кармане. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку, что избавляет от нужды применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон Falcon Eyes BC-005 RB-4066 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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