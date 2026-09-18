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Характеристики
Тип товара
Фотобокс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230851
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Описание товара Фотобокс Godox LSD80 с LED подсветкой
Фотобокс Godox LSD80 с LED подсветкой это готовая мини-студия для фотографирования небольших объектов, внутренний размер фотобокса 80?80?80 см. Используется в предметной съёмке: для печатных каталогов, интернет-магазинов и т. д. Компактность фотобокса в сложенном состоянии позволяет хранить его в любом шкафу. Также фотобокс отличается простотой сборки и разборки, использование инструмента для этого — исключено. Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. Для придания дополнительной жёсткости каркасу, в комплекте предусмотрены две дополнительные трубки с клипсами. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю грань фотобокса. Крепление светодиодных линеек производится за счёт пластиковых клипс (предусмотрены в комплекте) на верхние либо на вертикальные рёбра внутрь фотобокса (для крепления на вертикальные трубки и на горизонтальные предназначены разные клипсы). Установленные светодиодные линейки могут перемещаться вдоль трубок каркаса в пределах 20 сантиметров. Для получения более рассеянного света, в комплекте предусмотрен тканевый светорассеиватель, фиксация которого осуществляется за счёт резиновых петель к трубчатому каркасу фотобокса. Для получения более качественного светотеневого рисунка — положение светорассеивателя можно регулировать по высоте. В комплекте предусмотрено два пластиковых полуматовых фона. Цвета фонов: чёрный и белый. Крепление фона к каркасу производится двумя комплектными прищепками. Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания Godox LSC2. Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счёт двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания. Суммарная мощность всех светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей — 5800 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 96. Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.
Фотобокс Godox LSD80 с LED подсветкой это готовая мини-студия для фотографирования небольших объектов, внутренний размер фотобокса 80?80?80 см. Используется в предметной съёмке: для печатных каталогов, интернет-магазинов и т. д. Компактность фотобокса в сложенном состоянии позволяет хранить его в любом шкафу. Также фотобокс отличается простотой сборки и разборки, использование инструмента для этого — исключено. Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. Для придания дополнительной жёсткости каркасу, в комплекте предусмотрены две дополнительные трубки с клипсами. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю грань фотобокса. Крепление светодиодных линеек производится за счёт пластиковых клипс (предусмотрены в комплекте) на верхние либо на вертикальные рёбра внутрь фотобокса (для крепления на вертикальные трубки и на горизонтальные предназначены разные клипсы). Установленные светодиодные линейки могут перемещаться вдоль трубок каркаса в пределах 20 сантиметров. Для получения более рассеянного света, в комплекте предусмотрен тканевый светорассеиватель, фиксация которого осуществляется за счёт резиновых петель к трубчатому каркасу фотобокса. Для получения более качественного светотеневого рисунка — положение светорассеивателя можно регулировать по высоте. В комплекте предусмотрено два пластиковых полуматовых фона. Цвета фонов: чёрный и белый. Крепление фона к каркасу производится двумя комплектными прищепками. Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания Godox LSC2. Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счёт двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания. Суммарная мощность всех светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей — 5800 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 96. Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.
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