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Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
56
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230847
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Описание товара Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50- F4F4 предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съёмки. Штанги имеют неограниченный ресурс на изгиб. Установка штанги гибкой Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей из ассортимента Falcon Eyes). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг. На концах штанги находятся латунные шпиготы с отверстиями с резьбой 1/4 дюйма. Длина штанги 56 см, вес — 630 г. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надёжные держатели фототехники.
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50- F4F4 предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съёмки. Штанги имеют неограниченный ресурс на изгиб. Установка штанги гибкой Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей из ассортимента Falcon Eyes). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг. На концах штанги находятся латунные шпиготы с отверстиями с резьбой 1/4 дюйма. Длина штанги 56 см, вес — 630 г. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надёжные держатели фототехники.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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