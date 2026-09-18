Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230691
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
76
Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16)
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800Е (7 л.с. Ковш 56x54 см, самоходный) Преодолевайте зимние трудности с легкостью благодаря снегоуборщику Huter SGC 4800Е. Эта надежная и эффективная снегоуборочная машина оснащена мощным 7-литровым бензиновым двигателем, что обеспечивает надежную работу даже в самых суровых погодных условиях.
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800Е (7 л.с. Ковш 56x54 см, самоходный) Преодолевайте зимние трудности с легкостью благодаря снегоуборщику Huter SGC 4800Е. Эта надежная и эффективная снегоуборочная машина оснащена мощным 7-литровым бензиновым двигателем, что обеспечивает надежную работу даже в самых суровых погодных условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик Huter SGC 4800E (70/7/16) - данный товар вы можете купить по цене 59120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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