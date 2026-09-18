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Усилитель Ural BV 2.70 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Ural BV 2.70

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Усилитель Ural BV 2.70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230422
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
120
Мощность на канал (4 Ом), Вт
70
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
29х29х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Усилитель Ural BV 2.70

Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.



Теги товара: двухканальные

Отзывы о товаре Усилитель Ural BV 2.70




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
120
Мощность на канал (4 Ом), Вт
70
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
нет
Описание
Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.


Теги товара: двухканальные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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