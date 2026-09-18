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Усилитель Ural DB 6.180 V2 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Ural DB 6.180 V2

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Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 1
Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 2
Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 3
Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
  • Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 1
  • Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 2
  • Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 3
  • Усилитель Ural DB 6.180 V2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
19 430 руб.  27 645 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230421
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Размеры в упаковке, см
47х29х10
Вес, кг.
4.95

Описание товара Усилитель Ural DB 6.180 V2

Высокая выходная мощность и детализация звучания в достаточно небольшом корпусе. Возможность поканальной настройки 3-х полосной акустической системы. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Регулировка уровня подаваемой мощности (Gain) для каждой пары каналов. Расширенный частотный диапазон MOSFET транзисторы.

Отзывы о товаре Усилитель Ural DB 6.180 V2




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Описание
Высокая выходная мощность и детализация звучания в достаточно небольшом корпусе. Возможность поканальной настройки 3-х полосной акустической системы. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Регулировка уровня подаваемой мощности (Gain) для каждой пары каналов. Расширенный частотный диапазон MOSFET транзисторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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