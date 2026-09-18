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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 купить с доставкой в Москве
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3

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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228838
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
23х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3

Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 – это пять увеличений в диапазоне от 1х до 3.5х, встроенная светодиодная подсветка и возможность менять крепление в любой момент. С этой лупой ваши руки всегда будут свободными, а точность выполнения работ – очень высокой. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 комплектуется сменными линзами из полимерного оптического стекла. Уровень прозрачности и плотности этого материала ни в чем не уступает классическому стеклу, при этом прочность и стойкость к повреждениям у него намного выше. Линзы можно устанавливать на оправу попеременно, меняя тем самым кратность. В комплекте идут два крепления: одно – очковая оправа, которое позволяет носить лупу как обычные очки, второе – нейлоновый ремень, с помощью которого лупу можно закрепить на голове. Вы можете менять их в зависимости от ситуации. Лупа снабжена встроенной светодиодной подсветкой. Она работает от батареек (есть в комплекте) и позволяет точно осветить необходимую деталь или область работы

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Описание
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 – это пять увеличений в диапазоне от 1х до 3.5х, встроенная светодиодная подсветка и возможность менять крепление в любой момент. С этой лупой ваши руки всегда будут свободными, а точность выполнения работ – очень высокой. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 комплектуется сменными линзами из полимерного оптического стекла. Уровень прозрачности и плотности этого материала ни в чем не уступает классическому стеклу, при этом прочность и стойкость к повреждениям у него намного выше. Линзы можно устанавливать на оправу попеременно, меняя тем самым кратность. В комплекте идут два крепления: одно – очковая оправа, которое позволяет носить лупу как обычные очки, второе – нейлоновый ремень, с помощью которого лупу можно закрепить на голове. Вы можете менять их в зависимости от ситуации. Лупа снабжена встроенной светодиодной подсветкой. Она работает от батареек (есть в комплекте) и позволяет точно осветить необходимую деталь или область работы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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