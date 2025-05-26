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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228831
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Описание товара Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2
Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 идет в комплекте с шейным ремешком и настольной подставкой. Диаметр основной линзы позволяет охватывать одним взглядом большую площадь и вести работу сразу с множеством мелких предметов. Такая лупа найдет свое применение и на работе, и дома. С ней вам будет удобнее работать с небольшими изображениями, читать мелкий текст, заниматься рукоделием или сборкой мелких деталей. Любые работы, требующие точности и аккуратности, с такой лупой выполнять легче. Основная линза имеет увеличение 2.5 крат, дополнительная – 5 крат. В основании линзы установлена светодиодная подсветка, которая позволит продолжать работу даже при скудном естественном или искусственном освещении. Установив лупу на настольную подставку, вы полностью освободите руки и сможете выполнять любую работу.
Отзывы о товаре Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2
Источник: Яндекс Маркет
Михаил З.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось изделие для чтения то что нужно и удобно на столе ставить.
Источник: Яндекс Маркет
Олег В.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лупа. Увеличение супер, у меня старенькая стеклянная лупа, там меньше увеличивает. Удобный регулируемый ремешок. На столе тоже нормально стоит. Подсветку не проверял, она мне и не нужна. Единственное, что не знаю, сколько линза проживет без царапин. Сейчас всё чисточко, прозрачно.
Источник: Яндекс Маркет
Вера Б.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно для рукоделия, маникюра. руки свободные и все видно. класс
Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 идет в комплекте с шейным ремешком и настольной подставкой. Диаметр основной линзы позволяет охватывать одним взглядом большую площадь и вести работу сразу с множеством мелких предметов. Такая лупа найдет свое применение и на работе, и дома. С ней вам будет удобнее работать с небольшими изображениями, читать мелкий текст, заниматься рукоделием или сборкой мелких деталей. Любые работы, требующие точности и аккуратности, с такой лупой выполнять легче. Основная линза имеет увеличение 2.5 крат, дополнительная – 5 крат. В основании линзы установлена светодиодная подсветка, которая позволит продолжать работу даже при скудном естественном или искусственном освещении. Установив лупу на настольную подставку, вы полностью освободите руки и сможете выполнять любую работу.
Комментарий:
Очень понравилось изделие для чтения то что нужно и удобно на столе ставить.
Источник: Яндекс Маркет
Олег В.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лупа. Увеличение супер, у меня старенькая стеклянная лупа, там меньше увеличивает. Удобный регулируемый ремешок. На столе тоже нормально стоит. Подсветку не проверял, она мне и не нужна. Единственное, что не знаю, сколько линза проживет без царапин. Сейчас всё чисточко, прозрачно.
Источник: Яндекс Маркет
Вера Б.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно для рукоделия, маникюра. руки свободные и все видно. класс
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось изделие для чтения то что нужно и удобно на столе ставить.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лупа. Увеличение супер, у меня старенькая стеклянная лупа, там меньше увеличивает. Удобный регулируемый ремешок. На столе тоже нормально стоит. Подсветку не проверял, она мне и не нужна. Единственное, что не знаю, сколько линза проживет без царапин. Сейчас всё чисточко, прозрачно.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно для рукоделия, маникюра. руки свободные и все видно. класс