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Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 купить с доставкой в Москве
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Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2

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Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 1
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 2
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 3
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 4
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 5
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 6
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 7
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 8
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 9
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 1
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 2
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 3
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 4
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 5
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 6
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 7
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 8
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 9
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228831
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка - 2 светодиода
Габариты
242x140x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х3
Вес, г.
300

Описание товара Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2

Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 идет в комплекте с шейным ремешком и настольной подставкой. Диаметр основной линзы позволяет охватывать одним взглядом большую площадь и вести работу сразу с множеством мелких предметов. Такая лупа найдет свое применение и на работе, и дома. С ней вам будет удобнее работать с небольшими изображениями, читать мелкий текст, заниматься рукоделием или сборкой мелких деталей. Любые работы, требующие точности и аккуратности, с такой лупой выполнять легче. Основная линза имеет увеличение 2.5 крат, дополнительная – 5 крат. В основании линзы установлена светодиодная подсветка, которая позволит продолжать работу даже при скудном естественном или искусственном освещении. Установив лупу на настольную подставку, вы полностью освободите руки и сможете выполнять любую работу.

Отзывы о товаре Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось изделие для чтения то что нужно и удобно на столе ставить.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лупа. Увеличение супер, у меня старенькая стеклянная лупа, там меньше увеличивает. Удобный регулируемый ремешок. На столе тоже нормально стоит. Подсветку не проверял, она мне и не нужна. Единственное, что не знаю, сколько линза проживет без царапин. Сейчас всё чисточко, прозрачно.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно для рукоделия, маникюра. руки свободные и все видно. класс



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка - 2 светодиода
Габариты
242x140x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 идет в комплекте с шейным ремешком и настольной подставкой. Диаметр основной линзы позволяет охватывать одним взглядом большую площадь и вести работу сразу с множеством мелких предметов. Такая лупа найдет свое применение и на работе, и дома. С ней вам будет удобнее работать с небольшими изображениями, читать мелкий текст, заниматься рукоделием или сборкой мелких деталей. Любые работы, требующие точности и аккуратности, с такой лупой выполнять легче. Основная линза имеет увеличение 2.5 крат, дополнительная – 5 крат. В основании линзы установлена светодиодная подсветка, которая позволит продолжать работу даже при скудном естественном или искусственном освещении. Установив лупу на настольную подставку, вы полностью освободите руки и сможете выполнять любую работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось изделие для чтения то что нужно и удобно на столе ставить.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лупа. Увеличение супер, у меня старенькая стеклянная лупа, там меньше увеличивает. Удобный регулируемый ремешок. На столе тоже нормально стоит. Подсветку не проверял, она мне и не нужна. Единственное, что не знаю, сколько линза проживет без царапин. Сейчас всё чисточко, прозрачно.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно для рукоделия, маникюра. руки свободные и все видно. класс


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