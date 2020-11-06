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Душевая система Esko ST1300

Артикул: 226473
  • Душевая система Esko ST1300 - фото 1
  • Душевая система Esko ST1300 - фото 2
Душевая система Esko ST1300 - фото 1
Душевая система Esko ST1300 - фото 2
11 650 руб. 
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+ 265 КэтКоинов
Артикул: 226473
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 971 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEsko
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа22.6 см
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа11 см
Кол-во режимов ручного душа3
Страна бренда Чехия
Цветхром
Высота душевой штанги130 см
Длина душевого шланга160 см
Верхняя лейка выполнена из ABS технического пластика высокого качества, диаметр 226 мм. Стойка телескопическая: минимальная высота 950мм, максимальная высота 1300мм. Держатель FightFix обеспечит надежную фиксацию душевой лейки под любым углом. 2-х режимный поворотный дивертор имеет надежный керамический внутренний механизм, который позволяет легко переключать поток воды на верхний душ или ручную лейку. Технология Free Rotation (прокручивание шланга в месте соединения с гайкой) исключает перекручивание душевого шланга. Увеличенная длина шланга (1,6 м) дарит ощущение свободы и не сковывает движения во время принятия душа. 1-режимная лейка.


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Душевая система Esko ST1300 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11650 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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