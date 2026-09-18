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Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика

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Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223983
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Характеристики

Бренд
Infinity
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
70
Диаметр излучателя
15x23 см
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1

Описание товара Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика

Обеспечьте себя отличным звуком в салоне своего автомобиля с коаксиальной АС Infinity Alpha 6930. Качественный, сбалансированный и чистый звук - заслуга двух трехполосных динамиков. Диапазон частот варьируется от 50 до 21000 Гц. С Infinity Alpha 6930 вы с комфортом можете слушать музыку даже громко без потери качества благодаря чувствительности в 92 дБ. Устройство просто и понятно в монтаже, с его установкой не возникнет никаких сложностей.

Отзывы о товаре Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Infinity
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
70
Диаметр излучателя
15x23 см
Описание
Обеспечьте себя отличным звуком в салоне своего автомобиля с коаксиальной АС Infinity Alpha 6930. Качественный, сбалансированный и чистый звук - заслуга двух трехполосных динамиков. Диапазон частот варьируется от 50 до 21000 Гц. С Infinity Alpha 6930 вы с комфортом можете слушать музыку даже громко без потери качества благодаря чувствительности в 92 дБ. Устройство просто и понятно в монтаже, с его установкой не возникнет никаких сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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