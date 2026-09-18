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Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены) купить с доставкой в Москве
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Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)

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Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223948
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Характеристики

Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелок, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
Да
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, г.
500

Описание товара Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)

Автосигнализация «Alfa» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя с помощью внешнего реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12 V. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.

Отзывы о товаре Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)




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Характеристики
Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелок, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
Да
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Автосигнализация «Alfa» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя с помощью внешнего реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12 V. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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