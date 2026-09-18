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Автосигнализация ALFA Comfort купить с доставкой в Москве
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Автосигнализация ALFA Comfort

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Автосигнализация ALFA Comfort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223947
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Характеристики

Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Дальность действия, м
30
Комплектация
брелки (2 шт.), документация, упаковка
Обратная связь
нет
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
500

Описание товара Автосигнализация ALFA Comfort

Это модуль дистанционного управления, который предназначен для тех автовладельцев, которые ценят удобство и комфорт. Alfa Comfort позволяет управлять замками дверей и дистанционным отпиранием багажника с помощью брелка. Данная система может быть установлена на любую модель автомобиля с напряжением сети 12В. Управление модуля осуществляется дистанционно с помощью брелка по радиоканалу на частоте 433.97 Мгц.

Отзывы о товаре Автосигнализация ALFA Comfort




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Характеристики
Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Дальность действия, м
30
Комплектация
брелки (2 шт.), документация, упаковка
Обратная связь
нет
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Это модуль дистанционного управления, который предназначен для тех автовладельцев, которые ценят удобство и комфорт. Alfa Comfort позволяет управлять замками дверей и дистанционным отпиранием багажника с помощью брелка. Данная система может быть установлена на любую модель автомобиля с напряжением сети 12В. Управление модуля осуществляется дистанционно с помощью брелка по радиоканалу на частоте 433.97 Мгц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автосигнализация ALFA Comfort - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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