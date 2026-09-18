Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный
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Характеристики
Описание товара Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный
Фен-щетка Beurer HT80 обеспечит возможность придать волосам нужную форму. Для этого он оснащен двумя видами съемных щеток, диаметром 40 и 50 мм. Щетки имеют керамическое покрытие, которое сможет уберечь ваши волосы от излишних повреждений, а также от статического электричества. Прическа, сделанная при помощи фена-щетки, будет идеальной. Возможность щетки вращаться во время работы, сделает процесс укладки максимально легким и комфортным. Защитить волосы от длительного нагрева поможет функция ионизации. А используя режим горячего воздуха, можно надолго закрепить полученный результат. Фен-щетка Beurer HT80 обладает технической особенностью в виде двустороннего вращения, что даст возможность быстро распутать запутавшуюся прядь волос. У фена достаточно высокая мощность в 1000 Вт, позволяющая использовать его для сушки и укладки даже длинных волос. А для обеспечения волосам оптимальных условий сушки и укладки можно выбрать подходящий режим температуры из 3 имеющихся и любую из 2 скоростей воздушного потока. Чтобы шнур не путался во время пользования феном, изготовители предусмотрели вращающееся основание. Также у фена есть специальная петля, за которую его можно подвесить в процессе использования или для хранения.
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