Top.Mail.Ru
Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный - фото 1
Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный - фото 1
  • Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221888
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х8
Вес, г.
923

Описание товара Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный

Фен-щетка Beurer HT80 обеспечит возможность придать волосам нужную форму. Для этого он оснащен двумя видами съемных щеток, диаметром 40 и 50 мм. Щетки имеют керамическое покрытие, которое сможет уберечь ваши волосы от излишних повреждений, а также от статического электричества. Прическа, сделанная при помощи фена-щетки, будет идеальной. Возможность щетки вращаться во время работы, сделает процесс укладки максимально легким и комфортным. Защитить волосы от длительного нагрева поможет функция ионизации. А используя режим горячего воздуха, можно надолго закрепить полученный результат. Фен-щетка Beurer HT80 обладает технической особенностью в виде двустороннего вращения, что даст возможность быстро распутать запутавшуюся прядь волос. У фена достаточно высокая мощность в 1000 Вт, позволяющая использовать его для сушки и укладки даже длинных волос. А для обеспечения волосам оптимальных условий сушки и укладки можно выбрать подходящий режим температуры из 3 имеющихся и любую из 2 скоростей воздушного потока. Чтобы шнур не путался во время пользования феном, изготовители предусмотрели вращающееся основание. Также у фена есть специальная петля, за которую его можно подвесить в процессе использования или для хранения.

Отзывы о товаре Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка Beurer HT80 обеспечит возможность придать волосам нужную форму. Для этого он оснащен двумя видами съемных щеток, диаметром 40 и 50 мм. Щетки имеют керамическое покрытие, которое сможет уберечь ваши волосы от излишних повреждений, а также от статического электричества. Прическа, сделанная при помощи фена-щетки, будет идеальной. Возможность щетки вращаться во время работы, сделает процесс укладки максимально легким и комфортным. Защитить волосы от длительного нагрева поможет функция ионизации. А используя режим горячего воздуха, можно надолго закрепить полученный результат. Фен-щетка Beurer HT80 обладает технической особенностью в виде двустороннего вращения, что даст возможность быстро распутать запутавшуюся прядь волос. У фена достаточно высокая мощность в 1000 Вт, позволяющая использовать его для сушки и укладки даже длинных волос. А для обеспечения волосам оптимальных условий сушки и укладки можно выбрать подходящий режим температуры из 3 имеющихся и любую из 2 скоростей воздушного потока. Чтобы шнур не путался во время пользования феном, изготовители предусмотрели вращающееся основание. Также у фена есть специальная петля, за которую его можно подвесить в процессе использования или для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен-щетка Beurer HT80 1000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...