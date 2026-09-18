Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Цвет корпуса
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%5 820 руб. 7 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
1.2
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый
Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог Veber Classic БПЦ 15x50. Увеличение бинокля Veber Classic БПЦ 16x50 VR на 6% больше, но при этом на 6% меньше светосила. Габариты и вес приборов аналогичны. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог Veber Classic БПЦ 15x50. Увеличение бинокля Veber Classic БПЦ 16x50 VR на 6% больше, но при этом на 6% меньше светосила. Габариты и вес приборов аналогичны. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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