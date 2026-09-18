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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж

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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221378
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR создан для изучения сильно удаленных объектов. Он дает 20-кратное увеличение и передает четкую картинку в высоком разрешении по всему полю зрения. Светосильная оптика с просветленными линзами позволяет не прерывать наблюдений даже в пасмурную погоду или в сумерках. Яркость изображения будет достаточной и при слабом освещении. Veber Classic БПЦ 20x50 – отличный выбор для ландшафтных наблюдений, изучения дикой природы, охоты и рыбалки.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR создан для изучения сильно удаленных объектов. Он дает 20-кратное увеличение и передает четкую картинку в высоком разрешении по всему полю зрения. Светосильная оптика с просветленными линзами позволяет не прерывать наблюдений даже в пасмурную погоду или в сумерках. Яркость изображения будет достаточной и при слабом освещении. Veber Classic БПЦ 20x50 – отличный выбор для ландшафтных наблюдений, изучения дикой природы, охоты и рыбалки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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