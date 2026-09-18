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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” купить с доставкой в Москве
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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”

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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 3
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 4
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 5
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 6
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало диагональное
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 3
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 4
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 5
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 6
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221318
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Зеркало диагональное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
140

Описание товара Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”

Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25 – полезное дополнение для телескопов-рефракторов и катадиоптриков любых производителей. Зеркало позволяет получить неперевернутое изображение в окуляре. Кроме того, оно отклоняет световой поток под прямым углом – это дает возможность смотреть в телескоп из наиболее удобного положения. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Диагональное зеркало вставляется в фокусировочный узел, а затем в него устанавливается окуляр. Диагональное зеркало комплектуется двумя защитными крышками.

Отзывы о товаре Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Зеркало диагональное
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25 – полезное дополнение для телескопов-рефракторов и катадиоптриков любых производителей. Зеркало позволяет получить неперевернутое изображение в окуляре. Кроме того, оно отклоняет световой поток под прямым углом – это дает возможность смотреть в телескоп из наиболее удобного положения. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Диагональное зеркало вставляется в фокусировочный узел, а затем в него устанавливается окуляр. Диагональное зеркало комплектуется двумя защитными крышками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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