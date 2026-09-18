Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало диагональное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221318
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зеркало диагональное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
140
Описание товара Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25 – полезное дополнение для телескопов-рефракторов и катадиоптриков любых производителей. Зеркало позволяет получить неперевернутое изображение в окуляре. Кроме того, оно отклоняет световой поток под прямым углом – это дает возможность смотреть в телескоп из наиболее удобного положения. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Диагональное зеркало вставляется в фокусировочный узел, а затем в него устанавливается окуляр. Диагональное зеркало комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25 – полезное дополнение для телескопов-рефракторов и катадиоптриков любых производителей. Зеркало позволяет получить неперевернутое изображение в окуляре. Кроме того, оно отклоняет световой поток под прямым углом – это дает возможность смотреть в телескоп из наиболее удобного положения. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Диагональное зеркало вставляется в фокусировочный узел, а затем в него устанавливается окуляр. Диагональное зеркало комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”