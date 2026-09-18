Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Искатель оптический
Особенности
с креплением
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х9
Вес, г.
560
Описание товара Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением
С помощью 8-кратного оптического искателя Sky-Watcher 8x50 вы легко найдете интересующий вас объект в ночном небе. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Ахроматический объектив с полным просветлением формирует яркую и контрастную картинку. В комплект входит удобный держатель, при помощи которого можно выровнять трубку искателя так, чтобы она была параллельна телескопу.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Искатель оптический
Особенности
с креплением
Страна производитель
Китай
С помощью 8-кратного оптического искателя Sky-Watcher 8x50 вы легко найдете интересующий вас объект в ночном небе. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Ахроматический объектив с полным просветлением формирует яркую и контрастную картинку. В комплект входит удобный держатель, при помощи которого можно выровнять трубку искателя так, чтобы она была параллельна телескопу.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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