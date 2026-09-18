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Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением купить с доставкой в Москве
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Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением

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Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 1
Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 2
Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 3
Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 4
Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель оптический
  • Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 1
  • Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 2
  • Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 3
  • Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 4
  • Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221296
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель оптический
Особенности
с креплением
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х9
Вес, г.
560

Описание товара Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением

С помощью 8-кратного оптического искателя Sky-Watcher 8x50 вы легко найдете интересующий вас объект в ночном небе. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Ахроматический объектив с полным просветлением формирует яркую и контрастную картинку. В комплект входит удобный держатель, при помощи которого можно выровнять трубку искателя так, чтобы она была параллельна телескопу.

Отзывы о товаре Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель оптический
Особенности
с креплением
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью 8-кратного оптического искателя Sky-Watcher 8x50 вы легко найдете интересующий вас объект в ночном небе. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Ахроматический объектив с полным просветлением формирует яркую и контрастную картинку. В комплект входит удобный держатель, при помощи которого можно выровнять трубку искателя так, чтобы она была параллельна телескопу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Искатель оптический Sky-Watcher 8x50, с креплением - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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