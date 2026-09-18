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Камера цифровая Levenhuk M300 BASE купить с доставкой в Москве
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Камера цифровая Levenhuk M300 BASE

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Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 3
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  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221286
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
170

Описание товара Камера цифровая Levenhuk M300 BASE

Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – современная цифровая камера для микроскопов, которая позволяет фотографировать микропрепараты, снимать видео и передавать изображение с объектива на экран компьютера. С помощью камеры и специальной программы (в комплекте) можно детально рассматривать изучаемые образцы, записывать интересные моменты наблюдений, монтировать видео и обрабатывать изображения. Levenhuk M300 BASE можно установить в любой биологический или инструментальный микроскоп с диаметром окулярной трубки 23,2 мм. Если у вас микроскоп другого стандарта, для установки камеры используйте специальный адаптер (приобретается отдельно). Чтобы начать работу с камерой, присоедините ее к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля и установите программное обеспечение с прилагаемого диска. Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – это простой способ сделать из оптического прибора современный цифровой микроскоп. Камера найдет применение в учебе и работе, станет отличным аксессуаром для научного хобби. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk M300 BASE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – современная цифровая камера для микроскопов, которая позволяет фотографировать микропрепараты, снимать видео и передавать изображение с объектива на экран компьютера. С помощью камеры и специальной программы (в комплекте) можно детально рассматривать изучаемые образцы, записывать интересные моменты наблюдений, монтировать видео и обрабатывать изображения. Levenhuk M300 BASE можно установить в любой биологический или инструментальный микроскоп с диаметром окулярной трубки 23,2 мм. Если у вас микроскоп другого стандарта, для установки камеры используйте специальный адаптер (приобретается отдельно). Чтобы начать работу с камерой, присоедините ее к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля и установите программное обеспечение с прилагаемого диска. Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – это простой способ сделать из оптического прибора современный цифровой микроскоп. Камера найдет применение в учебе и работе, станет отличным аксессуаром для научного хобби. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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