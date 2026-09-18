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Камера цифровая Levenhuk M500 BASE купить с доставкой в Москве
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Камера цифровая Levenhuk M500 BASE

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Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M500 BASE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221285
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
170

Описание товара Камера цифровая Levenhuk M500 BASE

Если обычные исследования микропрепаратов вас уже не удивляют, попробуйте превратить свой микроскоп в цифровой оптический прибор. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE позволит вам снимать видеофильмы о жителях микромира, фотографировать образцы наблюдений и делиться яркими моментами исследований с друзьями и единомышленниками. Levenhuk M500 BASE – «старшая» модель серии, которая позволяет в домашних условиях получать высококачественные фотоснимки и видеозаписи. Ее можно использовать для обучения или научного хобби. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE устанавливается на место окуляра и в режиме реального времени передает изображение с объектива микроскопа на любой внешний экран. Для подключения камеры используется стандартный USB-кабель (в комплекте). Программное обеспечение Levenhuk позволяет обрабатывать картинки и монтировать ролики. Вам будут доступны четыре предустановленных режима видеозаписи и один режим фотосъемки. Камера совместима с биологическими и стереоскопическими микроскопами. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk M500 BASE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Описание
Если обычные исследования микропрепаратов вас уже не удивляют, попробуйте превратить свой микроскоп в цифровой оптический прибор. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE позволит вам снимать видеофильмы о жителях микромира, фотографировать образцы наблюдений и делиться яркими моментами исследований с друзьями и единомышленниками. Levenhuk M500 BASE – «старшая» модель серии, которая позволяет в домашних условиях получать высококачественные фотоснимки и видеозаписи. Ее можно использовать для обучения или научного хобби. Цифровая камера Levenhuk M500 BASE устанавливается на место окуляра и в режиме реального времени передает изображение с объектива микроскопа на любой внешний экран. Для подключения камеры используется стандартный USB-кабель (в комплекте). Программное обеспечение Levenhuk позволяет обрабатывать картинки и монтировать ролики. Вам будут доступны четыре предустановленных режима видеозаписи и один режим фотосъемки. Камера совместима с биологическими и стереоскопическими микроскопами. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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