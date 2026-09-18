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Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221280
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Описание товара Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS
Цифровая камера Levenhuk T800 PLUS – «старшая» и самая мощная модель серии Levenhuk T PLUS. Это 8-мегапиксельная камера, которая позволяет получать снимки с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы сможете рассматривать ночное небо и крупные астрономические объекты с невероятной детализацией. Камера позволяет фотографировать планеты, Луну, туманности и звездные скопления. С ее помощью вы сможете снять увлекательный видеоролик о космосе или провести онлайн-трансляцию своих наблюдений. Камера работает с любыми телескопами любых производителей. Установить ее можно только в фокусер 1,25, адаптер включен в комплект поставки. Камера работает при подключенном компьютере, для подсоединения используется стандартный USB-кабель. Она не требует источника питания и подзаряжается напрямую от компьютера. Для работы с камерой используется специальное программное обеспечение (диск в комплекте). Оно позволяет обрабатывать кадры: изменять размер, регулировать яркость и контрастность, сохранять снимки и видеоролики на диск.
Цифровая камера Levenhuk T800 PLUS – «старшая» и самая мощная модель серии Levenhuk T PLUS. Это 8-мегапиксельная камера, которая позволяет получать снимки с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы сможете рассматривать ночное небо и крупные астрономические объекты с невероятной детализацией. Камера позволяет фотографировать планеты, Луну, туманности и звездные скопления. С ее помощью вы сможете снять увлекательный видеоролик о космосе или провести онлайн-трансляцию своих наблюдений. Камера работает с любыми телескопами любых производителей. Установить ее можно только в фокусер 1,25, адаптер включен в комплект поставки. Камера работает при подключенном компьютере, для подсоединения используется стандартный USB-кабель. Она не требует источника питания и подзаряжается напрямую от компьютера. Для работы с камерой используется специальное программное обеспечение (диск в комплекте). Оно позволяет обрабатывать кадры: изменять размер, регулировать яркость и контрастность, сохранять снимки и видеоролики на диск.
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