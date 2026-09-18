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Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 купить с доставкой в Москве
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Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3

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Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 1
Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 2
Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 3
Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 4
Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 5
Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кейс
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 1
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 2
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 3
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 4
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 5
  • Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221278
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кейс
Размеры в упаковке, см
47х32х22
Вес, кг.
3.16

Описание товара Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3

Прочный алюминиевый кейс Sky-Watcher предназначен для хранения и транспортировки экваториальной монтировки EQ3. Внутри также имеются отделения для аксессуаров к монтировке. Кейс защищает монтировку от пыли, грязи и влаги. Мягкая внутренняя вставка предотвращает удары и повреждения. Удобная ручка позволяет легко переносить кейс.

Отзывы о товаре Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кейс
Описание
Прочный алюминиевый кейс Sky-Watcher предназначен для хранения и транспортировки экваториальной монтировки EQ3. Внутри также имеются отделения для аксессуаров к монтировке. Кейс защищает монтировку от пыли, грязи и влаги. Мягкая внутренняя вставка предотвращает удары и повреждения. Удобная ручка позволяет легко переносить кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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