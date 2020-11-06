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Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный

Артикул: 221230
  • Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - фото 4
46 550 руб. 
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+ 1536 КэтКоинов
Артикул: 221230
В наличии
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Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкитринокуляр
Увеличение, крат40-2000
Предметный столик140х130 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр5600
Тринокулярный микроскоп позволит проводить классические биологические исследования и при необходимости использовать для изучения образцов современные технологии. Тринокулярная насадка позволяет устанавливать на микроскоп любую цифровую камеру, адаптированную к окулярной трубке диаметром 23,2 мм. Микроскоп снабжен нижней подсветкой, поэтому исследовать можно только прозрачные образцы.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный - по цене 46550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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