Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
5.68
Описание товара Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп позволит проводить классические биологические исследования и при необходимости использовать для изучения образцов современные технологии. Тринокулярная насадка позволяет устанавливать на микроскоп любую цифровую камеру, адаптированную к окулярной трубке диаметром 23,2 мм. Микроскоп снабжен нижней подсветкой, поэтому исследовать можно только прозрачные образцы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Тринокулярный микроскоп позволит проводить классические биологические исследования и при необходимости использовать для изучения образцов современные технологии. Тринокулярная насадка позволяет устанавливать на микроскоп любую цифровую камеру, адаптированную к окулярной трубке диаметром 23,2 мм. Микроскоп снабжен нижней подсветкой, поэтому исследовать можно только прозрачные образцы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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