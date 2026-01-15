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Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный

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Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 1
Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 2
Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 1
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 2
  • Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221179
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
12х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, г.
200

Описание товара Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный

С монокуляром Veber Ultra Sport 12x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber Ultra Sport 12x25, черный

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
монокуляр имеет компактные размеры и удобно лежит в руке, картинка в объективе четкая, фокусировка регулируется удобно. для удобства ношения имеется чехол с возможностью крепления на ремне.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Китай есть Китай. Сдал обратно. Заказал КОМЗ небо и земля!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монокль за свои деньги. для рыбалки самое то.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Монокуляр отличный. Линза вроде та, которая написана, насколько удалось проверить в домашних условиях. кратность увеличения подходящая для бытовых задач
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Увеличение хорошее. Со своей функцией справляется хорошо. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монокуляр, увеличение нормальное, фокусировать просто. идёт в комплекте с футляром (который можно закрепить на ремень) и тряпкой. В общем, ничего лишнего. Размеры на контрасте с рукой — на видео. Увеличение представлено на фото.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стоит брать для подарка ребенку или наблюдения за неподвижным объектом если руки совсем без тремора.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнить особо не с чем, для первого такого прибора все устраивает, картинка четкая, все крутится регулируется, использую в основном с максимальным приближением и штативом
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Ну на 12 крат скорей всего не тянет. Сравнивал с биноклем 8 крат. В бинокль видно на порядок лучше и чётче. А так для тех целей что я покупал вполне сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо, в фирменном чехле, качественно выполнено.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная картинка и цветопередача. Живу на поле и это отличное решение вместо покупки кучи камер видеонаблюдения. В радиусе километра можно все прекрасно разглядеть. Вес относительно не большой. Можно просто таскать с собой на ремне. В комплекте небольшой чехол с соответствующим креплением. Обратите внимание, что для работы БЕЗ очков предварительно нужно выкрутить окуляр. В режиме транспортировки он закручен.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный монокуляр. Легкий, компактный. Фокусировка работает. Покупался для стрельбы из лука. До 50 метров разглядеть стрелы в мишени хватает.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Удобен в использовании, лёгкий, компактный. Сравнивал с 8-ми кратным, разница в цене не существенная, но этот приближает лучше. В сравнении с монокулярном другой фирмы, тот был больше и тяжелее, в связи с чем приходилось удерживать двумя руками, чтобы не было тряски в изображении. Сравнивать с биноклем не стоит. В общем, для своей цены отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой монокуляр за свои деньги. Покупался для ребёнка (игры в шпионов), также брали с собой на природу. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом всё хорошо, оптика не сильно светлая но норм, зум хороший, присутствует затемнение по краям
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не плохое, но заявленным увеличение в 12 крат и не пахнет, советский БПЦ 7х50 приближает лучше. Брал исключительно из-за компактности.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, увеличение как заявлено, переплата за бренд присутствует, но при желании можно найти аналоги и дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки хорошее, но....12 кратам не соответствует фактическая кратность 8-10, просветление тоже чуть хуже, сравнивал с Левенгук. за такую цену - бомба
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, обзор большой, оптика светлая. понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо.Есть темный засвет по кругу.Приближение хорошее.Для туриста пойдет,маленький,не тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги не плохой монокуляр. лёгкий, компактный. показалось, что у такого же монокуляр, но восьмикратного изображение чётче.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Оптика хорошая. Комплект полный. Лёгкий, хорошо ложится в руку.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
25
Корпус
обрезиненный пластик
Увеличение
12х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
С монокуляром Veber Ultra Sport 12x25 можно издалека разглядеть номер дома или полюбоваться красивым голом на футбольном матче. Монокуляр дает двенадцатикратное увеличение – даже очень далекие объекты станут ближе. Прибор очень небольшой – он с легкостью поместится и в дамскую сумочку, и в карман рубашки. Оптические поверхности покрыты специальным составом, который повышает светопропускание оптики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
монокуляр имеет компактные размеры и удобно лежит в руке, картинка в объективе четкая, фокусировка регулируется удобно. для удобства ношения имеется чехол с возможностью крепления на ремне.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Китай есть Китай. Сдал обратно. Заказал КОМЗ небо и земля!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монокль за свои деньги. для рыбалки самое то.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Монокуляр отличный. Линза вроде та, которая написана, насколько удалось проверить в домашних условиях. кратность увеличения подходящая для бытовых задач
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Увеличение хорошее. Со своей функцией справляется хорошо. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монокуляр, увеличение нормальное, фокусировать просто. идёт в комплекте с футляром (который можно закрепить на ремень) и тряпкой. В общем, ничего лишнего. Размеры на контрасте с рукой — на видео. Увеличение представлено на фото.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стоит брать для подарка ребенку или наблюдения за неподвижным объектом если руки совсем без тремора.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнить особо не с чем, для первого такого прибора все устраивает, картинка четкая, все крутится регулируется, использую в основном с максимальным приближением и штативом
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Ну на 12 крат скорей всего не тянет. Сравнивал с биноклем 8 крат. В бинокль видно на порядок лучше и чётче. А так для тех целей что я покупал вполне сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо, в фирменном чехле, качественно выполнено.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная картинка и цветопередача. Живу на поле и это отличное решение вместо покупки кучи камер видеонаблюдения. В радиусе километра можно все прекрасно разглядеть. Вес относительно не большой. Можно просто таскать с собой на ремне. В комплекте небольшой чехол с соответствующим креплением. Обратите внимание, что для работы БЕЗ очков предварительно нужно выкрутить окуляр. В режиме транспортировки он закручен.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный монокуляр. Легкий, компактный. Фокусировка работает. Покупался для стрельбы из лука. До 50 метров разглядеть стрелы в мишени хватает.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Удобен в использовании, лёгкий, компактный. Сравнивал с 8-ми кратным, разница в цене не существенная, но этот приближает лучше. В сравнении с монокулярном другой фирмы, тот был больше и тяжелее, в связи с чем приходилось удерживать двумя руками, чтобы не было тряски в изображении. Сравнивать с биноклем не стоит. В общем, для своей цены отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой монокуляр за свои деньги. Покупался для ребёнка (игры в шпионов), также брали с собой на природу. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом всё хорошо, оптика не сильно светлая но норм, зум хороший, присутствует затемнение по краям
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не плохое, но заявленным увеличение в 12 крат и не пахнет, советский БПЦ 7х50 приближает лучше. Брал исключительно из-за компактности.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, увеличение как заявлено, переплата за бренд присутствует, но при желании можно найти аналоги и дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество сборки хорошее, но....12 кратам не соответствует фактическая кратность 8-10, просветление тоже чуть хуже, сравнивал с Левенгук. за такую цену - бомба
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, обзор большой, оптика светлая. понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо.Есть темный засвет по кругу.Приближение хорошее.Для туриста пойдет,маленький,не тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги не плохой монокуляр. лёгкий, компактный. показалось, что у такого же монокуляр, но восьмикратного изображение чётче.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Оптика хорошая. Комплект полный. Лёгкий, хорошо ложится в руку.


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