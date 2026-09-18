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Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221170
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Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой
Sky-Watcher AZ4 – это простая в управлении полувилочная монтировка для визуальных наблюдений. Эта модель позволяет перемещать трубу по азимуту и высоте. Монтировка отличается удобной конструкцией и небольшим весом. Sky-Watcher AZ4 – отличный выбор для начинающих астрономов. Точная механика гарантирует плавный ход оптической трубы. Монтировка снабжена специальным механизмом, регулирующим сопротивление в осях при повороте трубы. Модель оснащена удобной длиной ручкой управления. Для установки трубы используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Легкая и прочная алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение конструкции. Тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высота ножек регулируется.
Sky-Watcher AZ4 – это простая в управлении полувилочная монтировка для визуальных наблюдений. Эта модель позволяет перемещать трубу по азимуту и высоте. Монтировка отличается удобной конструкцией и небольшим весом. Sky-Watcher AZ4 – отличный выбор для начинающих астрономов. Точная механика гарантирует плавный ход оптической трубы. Монтировка снабжена специальным механизмом, регулирующим сопротивление в осях при повороте трубы. Модель оснащена удобной длиной ручкой управления. Для установки трубы используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Легкая и прочная алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение конструкции. Тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высота ножек регулируется.
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