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Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221162
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Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой
Жесткая экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ5 пригодится не только для визуальных наблюдений за небесными телами, но и для астрофотографии. Прецизионная механика гарантирует точное ведение – вы сможете плавно перемещать трубу телескопа так, чтобы выбранный астрономический объект постоянно оставался в поле зрения. Монтировка поставляется в комплекте с надежной стальной треногой. Чтобы начать наблюдения, монтировку нужно установить согласно небесной системе координат: ось прямого восхождения должна быть параллельна оси вращения Земли. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение астрономических объектов. Благодаря выверенной механике оптическая труба перемещается плавно и ровно, без рывков. Данная модель снабжена алюминиевыми координатными кругами – с их помощь можно навестись на любое небесное тело, если известны его координаты. Этот способ особенно полезен при поиске тусклых объектов, которые плохо различимы или не видны в искатель. Если вы планируете заняться астрофотографией, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или обеим осям (приобретаются отдельно). Мощная стальная тренога гарантирует устойчивое положение конструкции. В комплект входит удобный лоток для аксессуаров.
Жесткая экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ5 пригодится не только для визуальных наблюдений за небесными телами, но и для астрофотографии. Прецизионная механика гарантирует точное ведение – вы сможете плавно перемещать трубу телескопа так, чтобы выбранный астрономический объект постоянно оставался в поле зрения. Монтировка поставляется в комплекте с надежной стальной треногой. Чтобы начать наблюдения, монтировку нужно установить согласно небесной системе координат: ось прямого восхождения должна быть параллельна оси вращения Земли. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение астрономических объектов. Благодаря выверенной механике оптическая труба перемещается плавно и ровно, без рывков. Данная модель снабжена алюминиевыми координатными кругами – с их помощь можно навестись на любое небесное тело, если известны его координаты. Этот способ особенно полезен при поиске тусклых объектов, которые плохо различимы или не видны в искатель. Если вы планируете заняться астрофотографией, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или обеим осям (приобретаются отдельно). Мощная стальная тренога гарантирует устойчивое положение конструкции. В комплект входит удобный лоток для аксессуаров.
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