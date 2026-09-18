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Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой купить с доставкой в Москве
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Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой

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Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221162
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.5х0.25
Вес, кг.
26

Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой

Жесткая экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ5 пригодится не только для визуальных наблюдений за небесными телами, но и для астрофотографии. Прецизионная механика гарантирует точное ведение – вы сможете плавно перемещать трубу телескопа так, чтобы выбранный астрономический объект постоянно оставался в поле зрения. Монтировка поставляется в комплекте с надежной стальной треногой. Чтобы начать наблюдения, монтировку нужно установить согласно небесной системе координат: ось прямого восхождения должна быть параллельна оси вращения Земли. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение астрономических объектов. Благодаря выверенной механике оптическая труба перемещается плавно и ровно, без рывков. Данная модель снабжена алюминиевыми координатными кругами – с их помощь можно навестись на любое небесное тело, если известны его координаты. Этот способ особенно полезен при поиске тусклых объектов, которые плохо различимы или не видны в искатель. Если вы планируете заняться астрофотографией, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или обеим осям (приобретаются отдельно). Мощная стальная тренога гарантирует устойчивое положение конструкции. В комплект входит удобный лоток для аксессуаров.

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткая экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ5 пригодится не только для визуальных наблюдений за небесными телами, но и для астрофотографии. Прецизионная механика гарантирует точное ведение – вы сможете плавно перемещать трубу телескопа так, чтобы выбранный астрономический объект постоянно оставался в поле зрения. Монтировка поставляется в комплекте с надежной стальной треногой. Чтобы начать наблюдения, монтировку нужно установить согласно небесной системе координат: ось прямого восхождения должна быть параллельна оси вращения Земли. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение астрономических объектов. Благодаря выверенной механике оптическая труба перемещается плавно и ровно, без рывков. Данная модель снабжена алюминиевыми координатными кругами – с их помощь можно навестись на любое небесное тело, если известны его координаты. Этот способ особенно полезен при поиске тусклых объектов, которые плохо различимы или не видны в искатель. Если вы планируете заняться астрофотографией, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или обеим осям (приобретаются отдельно). Мощная стальная тренога гарантирует устойчивое положение конструкции. В комплект входит удобный лоток для аксессуаров.
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Доставка
Отзывы


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