Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
материал корпуса - металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
150
Описание товара Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Ra Pl?ssl 25 мм 1,25 – 4х-элементный PL?ssl для визуальных наблюдений любых объектов. Оптические элементы окуляра изготовлены из специального стекла и имеют многослойное покрытие для максимальной четкости и контрастности передаваемых изображений. Окуляр имеет посадочный диаметр 1,25, также может быть использован и с фокусерами 2 через специальный переходник. Поэтому он подходит ко всем телескопам любых марок и производителей. Видимое поле зрения окуляра составляет 55 градусов. Корпус окуляра изготовлен из легкого алюминия.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Окуляр Levenhuk Ra Pl?ssl 25 мм 1,25 – 4х-элементный PL?ssl для визуальных наблюдений любых объектов. Оптические элементы окуляра изготовлены из специального стекла и имеют многослойное покрытие для максимальной четкости и контрастности передаваемых изображений. Окуляр имеет посадочный диаметр 1,25, также может быть использован и с фокусерами 2 через специальный переходник. Поэтому он подходит ко всем телескопам любых марок и производителей. Видимое поле зрения окуляра составляет 55 градусов. Корпус окуляра изготовлен из легкого алюминия.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk Ra Plossl 25 мм, 1,25"