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Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R купить с доставкой в Москве
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Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R

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Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219538
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Характеристики

Бренд
INTERPOWER
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
проводная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R

Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R станет отличным помощником в парковке. Особенно актуальной установка представленного устройства будет для владельцев крупногабаритных транспортных средства. Благодаря возможности трансляции видео в разрешении 648?488 точек, вы получите детальное качественное изображение того, что происходит позади автомобиля. Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R изготавливается в водонепроницаемом корпусе, что избавит вас от переживаний за работоспособность и сохранность устройства в дождь или снег. Благодаря возможности автоизменения экспозиции, автоматического обнаружения и удаления бликов вы можете быть уверены в комфортном и эффективном использовании камеры.

Отзывы о товаре Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
INTERPOWER
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
проводная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Описание
Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R станет отличным помощником в парковке. Особенно актуальной установка представленного устройства будет для владельцев крупногабаритных транспортных средства. Благодаря возможности трансляции видео в разрешении 648?488 точек, вы получите детальное качественное изображение того, что происходит позади автомобиля. Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R изготавливается в водонепроницаемом корпусе, что избавит вас от переживаний за работоспособность и сохранность устройства в дождь или снег. Благодаря возможности автоизменения экспозиции, автоматического обнаружения и удаления бликов вы можете быть уверены в комфортном и эффективном использовании камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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