Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%5 350 руб. 9 525 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219509
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1
Описание товара Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки
С 2-компонентными АС наиболее популярной размерности 165 мм (6 1/2 дюйм.) можно окунуться в мир чистого и точного звучания Hertz при очень скромных финансовых затратах. Более того, у них отменная чувствительность и повышенная допустимая мощность.
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С 2-компонентными АС наиболее популярной размерности 165 мм (6 1/2 дюйм.) можно окунуться в мир чистого и точного звучания Hertz при очень скромных финансовых затратах. Более того, у них отменная чувствительность и повышенная допустимая мощность.
Достоинства:
Комментарий:
колонки пришли хорошо упакованные. для тех кто берёт высоких много средних тоже хватает , а низов нету от слова совсем. у меня стоит буфер с буфером отлично на высоких голоса играют чисто
Достоинства:
Комментарий:
Да. Звук преобразился кардинально! Для меломанов рекомендую. Я доволен. Поставил 4 динамика и 4 пищалки. И голову пионер. Уточню без хорошей головы не стоит. Если в купе с ними грамотный усилок и саб. То звук будет что надо не хуже чем фирма..
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, доволен. Подключал через усилитель.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
визуально целые пока не ставил...
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил, как поставлю дополню отзыв. Оценка 4 за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие колонки , месяц уже стоят ,хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток! Покупал себе в Хонду, сильно многого ожидать не стоит. Играют чисто но совсем не басистые (играют от штатной головы)
Достоинства:
Комментарий:
Качают от штатной магнитолы
Достоинства:
Комментарий:
не советую захрипели через семь месяцев не берите
Достоинства:
Комментарий:
неплохие, отличаеться от штатки. За такую цену думал лучше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Подошли, вроде оригинал, играют хорошо, на opel astra j gtc в штатные места не встают, нужны кольца
Достоинства:
Комментарий:
тветера мелкие, динамики топ
Достоинства:
Комментарий:
Играют неплохо , даже на штатной голове
Достоинства:
Комментарий:
Не комплект крепежа пищалок. И вообще нормального крепежа пищалок нет. Пришлось крепить на двусторонний скотч. Кроме того, пищалки присоединяются прямо на контакты основного динамика, что неправильно. Нет согласования по сопротивлению.
Достоинства:
Комментарий:
Конечно не сравнятся с оригиналами, но за такую сумму норм
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, товар целый, пришло быстро на следующий день. После установки отзыв дополню
Достоинства:
Комментарий:
Вроде качественные колонки, на вид хорошие, но без усилка слабовато за такие деньги. (У конкурентов в том же бюджете есть получше) Посмотрим как от усилителя будет
Достоинства:
Комментарий:
Играет хорошо, до этого стояли 13 динамики, поэтому разница очевидна
Достоинства:
Комментарий:
Прозвонил вроде работают , но пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Играют от мафона venom D41, звук приятный, высоких средних низких достаточно. При правильной настройке не разочаруют
Достоинства:
Комментарий:
Честно, как бы сказать очень хорошие, качество сразу видно
Достоинства:
Комментарий:
Лучше подключать через усилок, лучше раскроется потенциал)
Достоинства:
Комментарий:
Все хочу сделать, но нет времени установить и сделать подиумы
Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit, 4 колонки
Достоинства:
Комментарий:
колонки пришли хорошо упакованные. для тех кто берёт высоких много средних тоже хватает , а низов нету от слова совсем. у меня стоит буфер с буфером отлично на высоких голоса играют чисто
Достоинства:
Комментарий:
Да. Звук преобразился кардинально! Для меломанов рекомендую. Я доволен. Поставил 4 динамика и 4 пищалки. И голову пионер. Уточню без хорошей головы не стоит. Если в купе с ними грамотный усилок и саб. То звук будет что надо не хуже чем фирма..
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, доволен. Подключал через усилитель.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
визуально целые пока не ставил...
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил, как поставлю дополню отзыв. Оценка 4 за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие колонки , месяц уже стоят ,хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток! Покупал себе в Хонду, сильно многого ожидать не стоит. Играют чисто но совсем не басистые (играют от штатной головы)
Достоинства:
Комментарий:
Качают от штатной магнитолы
Достоинства:
Комментарий:
не советую захрипели через семь месяцев не берите
Достоинства:
Комментарий:
неплохие, отличаеться от штатки. За такую цену думал лучше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Подошли, вроде оригинал, играют хорошо, на opel astra j gtc в штатные места не встают, нужны кольца
Достоинства:
Комментарий:
тветера мелкие, динамики топ
Достоинства:
Комментарий:
Играют неплохо , даже на штатной голове
Достоинства:
Комментарий:
Не комплект крепежа пищалок. И вообще нормального крепежа пищалок нет. Пришлось крепить на двусторонний скотч. Кроме того, пищалки присоединяются прямо на контакты основного динамика, что неправильно. Нет согласования по сопротивлению.
Достоинства:
Комментарий:
Конечно не сравнятся с оригиналами, но за такую сумму норм
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, товар целый, пришло быстро на следующий день. После установки отзыв дополню
Достоинства:
Комментарий:
Вроде качественные колонки, на вид хорошие, но без усилка слабовато за такие деньги. (У конкурентов в том же бюджете есть получше) Посмотрим как от усилителя будет
Достоинства:
Комментарий:
Играет хорошо, до этого стояли 13 динамики, поэтому разница очевидна
Достоинства:
Комментарий:
Прозвонил вроде работают , но пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Играют от мафона venom D41, звук приятный, высоких средних низких достаточно. При правильной настройке не разочаруют
Достоинства:
Комментарий:
Честно, как бы сказать очень хорошие, качество сразу видно
Достоинства:
Комментарий:
Лучше подключать через усилок, лучше раскроется потенциал)
Достоинства:
Комментарий:
Все хочу сделать, но нет времени установить и сделать подиумы