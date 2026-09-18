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Автомагнитола ACV AVS-1724W купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола ACV AVS-1724W

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Автомагнитола ACV AVS-1724W - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-1724W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола ACV AVS-1724W - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-1724W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
2 730 руб.  3 278 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219430
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Wi-Fi
нет
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-1724W

Эта магнитола позволит наслаждаться качественным звуком в поездках. Она читает популярные носители USB и SD. Воспроизводит самые актуальные форматы MP3/WMA, имеет удобное управление. Предназначена для грузовых машин с напряжением бортовой сети 24 V. Удобная и простая магнитола 24 V воспроизводит треки благодаря встроенному усилителю мощностью 45 Вт x 4. Если этого недостаточно, для обеспечения универсального решения можно в любой момент воспользоваться выходным разъемом предусилителя RCA для подключения других компонентов акустической системы.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-1724W




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Wi-Fi
нет
Видеовход RCA
Есть
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Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Эта магнитола позволит наслаждаться качественным звуком в поездках. Она читает популярные носители USB и SD. Воспроизводит самые актуальные форматы MP3/WMA, имеет удобное управление. Предназначена для грузовых машин с напряжением бортовой сети 24 V. Удобная и простая магнитола 24 V воспроизводит треки благодаря встроенному усилителю мощностью 45 Вт x 4. Если этого недостаточно, для обеспечения универсального решения можно в любой момент воспользоваться выходным разъемом предусилителя RCA для подключения других компонентов акустической системы.


Теги товара: 1 din
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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