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Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218143
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Описание товара Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12")
Автосабвуфер активный Digma DCS-120 оснащен усилителем. Воспроизведение звука обеспечивает 12-дюймовый динамик, имеющий эффектный внешний вид. Динамик защищен от внешних воздействий решеткой оригинальной формы. Автосабвуфер активный Digma DCS-120 воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частотный диапазон фильтра низких частот – от 50 до 250 Гц. Максимальная мощность, обеспечиваемая сабвуфером, составляет 300 Вт. Импеданс – 4 Ом. Сабвуфер собран в корпусе фазоинверторного типа. При производстве корпуса были использованы MDF и пластик. В комплектацию модели входит подробное руководство по эксплуатации. Сабвуфер упакован в коробку, на которой размещена полная сопутствующая информация.
Автосабвуфер активный Digma DCS-120 оснащен усилителем. Воспроизведение звука обеспечивает 12-дюймовый динамик, имеющий эффектный внешний вид. Динамик защищен от внешних воздействий решеткой оригинальной формы. Автосабвуфер активный Digma DCS-120 воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частотный диапазон фильтра низких частот – от 50 до 250 Гц. Максимальная мощность, обеспечиваемая сабвуфером, составляет 300 Вт. Импеданс – 4 Ом. Сабвуфер собран в корпусе фазоинверторного типа. При производстве корпуса были использованы MDF и пластик. В комплектацию модели входит подробное руководство по эксплуатации. Сабвуфер упакован в коробку, на которой размещена полная сопутствующая информация.
Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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