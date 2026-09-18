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Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8") купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8")

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Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 1
Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 2
Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 3
Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 1
  • Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 2
  • Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 3
  • Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218141
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
7.7

Описание товара Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8")

Сабвуфер автомобильный DIGMA DCS-80 служит для ясного и четкого воспроизведения низких частот. Устройство закрытого (корпусного) типа относится к активным моделям, поэтому оснащено встроенным усилителем мощности.

Отзывы о товаре Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8")




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Сабвуфер автомобильный DIGMA DCS-80 служит для ясного и четкого воспроизведения низких частот. Устройство закрытого (корпусного) типа относится к активным моделям, поэтому оснащено встроенным усилителем мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер Digma DCS-80 150Вт активный (20см/8") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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