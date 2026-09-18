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Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci

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Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217651
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х7х6
Вес, г.
530

Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci

онер-картридж булат TK-8335Y полностью совместим с устройствами Kyocera TASKalfa 3252ci. Ресурс картриджа TK-8335Y составляет 15000 страниц при 5% заполнении листа.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
онер-картридж булат TK-8335Y полностью совместим с устройствами Kyocera TASKalfa 3252ci. Ресурс картриджа TK-8335Y составляет 15000 страниц при 5% заполнении листа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Kyocera TK-8335Y желтый (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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