Картридж струйный HP 970 CN625AE черный (9200стр.) для HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217531
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х6х5
Вес, г.
375
Описание товара Картридж струйный HP 970 CN625AE черный (9200стр.) для HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw
Картридж струйный HP 970 CN625AE черный (9200стр.) для HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Картридж струйный HP 970 CN625AE черный (9200стр.) для HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Картридж струйный HP 970 CN625AE черный (9200стр.) для HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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