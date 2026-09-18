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Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477 купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477

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Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217501
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х13
Вес, кг.
1.85

Описание товара Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477

Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP 410X CF410XD черный x2уп. (13000стр.) для HP LJ Pro M452/M477 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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