Тонер Картридж Canon 040BK 0460C001 черный (6300стр.) для Canon LBP-710/712
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Тонер Картридж Canon 040BK 0460C001 черный (6300стр.) для Canon LBP-710/712
С картриджем All-in-One 040BK вы можете быть уверены, что всегда будете получать чистые и четкие отпечатки. Емкость около 5400 страниц (согласно стандарту ISO 19798) гарантирует, что одного картриджа будет достаточно для многих ваших заданий на печать.
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С картриджем All-in-One 040BK вы можете быть уверены, что всегда будете получать чистые и четкие отпечатки. Емкость около 5400 страниц (согласно стандарту ISO 19798) гарантирует, что одного картриджа будет достаточно для многих ваших заданий на печать.
Тонер Картридж Canon 040BK 0460C001 черный (6300стр.) для Canon LBP-710/712 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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