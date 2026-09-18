Тонер Картридж Kyocera TK-8335C голубой (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х7х7
Вес, г.
530
Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-8335C голубой (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci
онер-картридж булат TK-8335C полностью совместим с устройствами Kyocera TASKalfa 3252ci. Ресурс картриджа TK-8335C составляет 15000 страниц при 5% заполнении листа.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
TASKalfa 3252ci
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
онер-картридж булат TK-8335C полностью совместим с устройствами Kyocera TASKalfa 3252ci. Ресурс картриджа TK-8335C составляет 15000 страниц при 5% заполнении листа.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Картридж Kyocera TK-8335C голубой (15000стр.) для Kyocera TASKalfa 3252ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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