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Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25" купить с доставкой в Москве
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Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25"

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Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25&quot; - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25&quot; - фото 1
  • Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25&quot; - фото 2
  • Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209805
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
60

Описание товара Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25"

Качество изображения при астрономических наблюдениях напрямую зависит от выбора окуляра. В конструкции модели Sky-Watcher Pl?ssl 10 мм использованы четыре оптических элемента, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. С этим окуляром вы сможете получить четкое, резкое и контрастное изображение Луны, планет и объектов дальнего космоса. Данная модель совместима с телескопами любых производителей. Стандартный посадочный диаметр – 1,25 – дает возможность устанавливать окуляр на большинство телескопов. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.

Отзывы о товаре Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Описание
Качество изображения при астрономических наблюдениях напрямую зависит от выбора окуляра. В конструкции модели Sky-Watcher Pl?ssl 10 мм использованы четыре оптических элемента, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. С этим окуляром вы сможете получить четкое, резкое и контрастное изображение Луны, планет и объектов дальнего космоса. Данная модель совместима с телескопами любых производителей. Стандартный посадочный диаметр – 1,25 – дает возможность устанавливать окуляр на большинство телескопов. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Sky-Watcher Plossl 10 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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