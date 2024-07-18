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Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ купить с доставкой в Москве
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Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ

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Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 1
Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 2
Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 1
  • Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 2
  • Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207784
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х5
Вес, г.
955

Описание товара Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ

Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ

Отзывы о товаре Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ

Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, идеально упакованный, новый, откорректирую позже. В работе еще не испытывали.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Страна производитель
Китай
Описание
Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, идеально упакованный, новый, откорректирую позже. В работе еще не испытывали.


Плеер DVD Hyundai H-DVD100 черный ПДУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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