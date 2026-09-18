Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%35 100 руб. 46 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 205445
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1189
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х49х36
Вес, кг.
30
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H
Автоматический режим работы жалюзи и три возможных скорости потока позволяют распределять прохладу равномерно по всему помещению. Также в приборах установлен съемный фильтр грубой очистки, эффективно задерживающий пыль.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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Бренд
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Развернуть
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1189
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Автоматический режим работы жалюзи и три возможных скорости потока позволяют распределять прохладу равномерно по всему помещению. Также в приборах установлен съемный фильтр грубой очистки, эффективно задерживающий пыль.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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