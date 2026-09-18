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Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H

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Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
35 100 руб.  46 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205445
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1189
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х49х36
Вес, кг.
30

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H

Автоматический режим работы жалюзи и три возможных скорости потока позволяют распределять прохладу равномерно по всему помещению. Также в приборах установлен съемный фильтр грубой очистки, эффективно задерживающий пыль.



Теги товара: мобильные

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R410А
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.49
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.059
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Развернуть
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1189
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический режим работы жалюзи и три возможных скорости потока позволяют распределять прохладу равномерно по всему помещению. Также в приборах установлен съемный фильтр грубой очистки, эффективно задерживающий пыль.


Теги товара: мобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu BPHS-11H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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