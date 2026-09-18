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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
24 629 руб.  29 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205421
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х46х29
Вес, кг.
11.21

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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