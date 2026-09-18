Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%24 629 руб. 29 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 205421
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х46х29
Вес, кг.
11.21
Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.
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Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.
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