Смеситель для ванны Lemark Tropic LM7004C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%35 000 руб. 45 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204441
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
19.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.47х0.16
Вес, кг.
6.25
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Tropic LM7004C
Смеситель для ванны Lemark - это стильное и элегантное решение для вашей ванны. Он имеет изысканный дизайн и высокое качество изготовления, что позволяет с легкостью вписаться в любой интерьер. Смеситель обладает регулировкой температуры воды и ее расходом, что позволяет экономить воду и настроить комфортный режим для каждого пользователя. Благодаря прочному материалу изготовления, он прослужит вам долгие годы и будет радовать своей функциональностью и эстетическим видом.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Spirit 2.0 F70A20000 хром
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитСмеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный
-
В наличииЦена 37 590 руб. 40 500 руб.9398 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Arc 290007464
-
В наличииЦена 37 790 руб.9448 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хро...
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром
-
В наличииЦена 40 090 руб.10023 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хро...
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитДушевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360...
-
В наличииЦена 43 790 руб.10948 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360...
-
В наличииЦена 45 990 руб.11498 руб. в СплитДушевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром
-
В наличииЦена 48 290 руб.12073 руб. в СплитТермостат AM.PM Like F8075500 хром
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
19.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Lemark - это стильное и элегантное решение для вашей ванны. Он имеет изысканный дизайн и высокое качество изготовления, что позволяет с легкостью вписаться в любой интерьер. Смеситель обладает регулировкой температуры воды и ее расходом, что позволяет экономить воду и настроить комфортный режим для каждого пользователя. Благодаря прочному материалу изготовления, он прослужит вам долгие годы и будет радовать своей функциональностью и эстетическим видом.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны Lemark Tropic LM7004C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Tropic LM7004C