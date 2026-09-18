Смеситель для ванны Lemark Allegro LM5922CW
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный, скрытый
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
163
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 272 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный, скрытый
Комплектация
верхний душ, душевой шланг, держатель, смеситель, штанга, лейка, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
163
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
51х38х10
Вес, кг.
4.45
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Allegro LM5922CW
Кран изготовлен из высококачественной латуни – металла, обладающего устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям. Для поддержания привлекательного вида хромированную глянцевую поверхность достаточно периодически протирать мягкой салфеткой. Внутренний механизм выполнен на основе керамики, что увеличивает его эксплуатационный ресурс. Аэратор, насыщая воду воздухом, делает гигиенические процедуры максимально комфортными и в то же время способствует сокращению потребления ценного ресурса. Смеситель комплектуется ручной лейкой.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный, скрытый
Комплектация
верхний душ, душевой шланг, держатель, смеситель, штанга, лейка, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
163
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Чехия
Кран изготовлен из высококачественной латуни – металла, обладающего устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям. Для поддержания привлекательного вида хромированную глянцевую поверхность достаточно периодически протирать мягкой салфеткой. Внутренний механизм выполнен на основе керамики, что увеличивает его эксплуатационный ресурс. Аэратор, насыщая воду воздухом, делает гигиенические процедуры максимально комфортными и в то же время способствует сокращению потребления ценного ресурса. Смеситель комплектуется ручной лейкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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