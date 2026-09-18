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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW

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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 3
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 4
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 5
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 6
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 3
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 4
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 5
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 6
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
15 147 руб.  17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204385
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
донный клапан (1?"), гибкая подводка (600 мм), смеситель
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х23х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
донный клапан (1?"), гибкая подводка (600 мм), смеситель
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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