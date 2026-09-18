Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%30 386 руб. 35 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ретро стиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х9
Вес, кг.
2.17
Описание товара Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B
Выполнен в стиле ретро. Изделия произведены из латуни с покрытием под бронзу, которое придает роскошный внешний вид и защищает от коррозии, гарантируя долгий срок эксплуатации. Лейка для биде снабжена металлической рукояткой и удобным нажимным механизмом для подачи воды.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ретро стиль
Страна производитель
Китай
Выполнен в стиле ретро. Изделия произведены из латуни с покрытием под бронзу, которое придает роскошный внешний вид и защищает от коррозии, гарантируя долгий срок эксплуатации. Лейка для биде снабжена металлической рукояткой и удобным нажимным механизмом для подачи воды.
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