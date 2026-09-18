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Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B

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Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B - фото 1
Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
30 386 руб.  35 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204365
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ретро стиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х9
Вес, кг.
2.17

Описание товара Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B

Выполнен в стиле ретро. Изделия произведены из латуни с покрытием под бронзу, которое придает роскошный внешний вид и защищает от коррозии, гарантируя долгий срок эксплуатации. Лейка для биде снабжена металлической рукояткой и удобным нажимным механизмом для подачи воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Villa LM4819B




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ретро стиль
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен в стиле ретро. Изделия произведены из латуни с покрытием под бронзу, которое придает роскошный внешний вид и защищает от коррозии, гарантируя долгий срок эксплуатации. Лейка для биде снабжена металлической рукояткой и удобным нажимным механизмом для подачи воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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