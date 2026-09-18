Top.Mail.Ru
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 - фото 1
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 - фото 1
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
33х18х6
Вес, г.
461

Описание товара Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000

Ручной душ Raindance Select E 150 с блестящими хромированными поверхностями и мягким изгибом прямоугольного силуэта XXL доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.

Отзывы о товаре Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ Raindance Select E 150 с блестящими хромированными поверхностями и мягким изгибом прямоугольного силуэта XXL доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 150 26550000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...