Яйцеварка CASO E 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Яйцеварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197804
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х17х16
Вес, кг.
1
Описание товара Яйцеварка CASO E 9
Яйцеварка CASO E 9 значительно сэкономит вам время и силы на приготовление большого количества яиц для различных блюд и салатов. Причем в этом устройстве вы можете не только готовить яйца на пару, но и жарить их, делать глазунью или омлет, для чего в комплекте идут два минипротивня. Время готовки можно регулировать. До 8 штук одновременно может готовить яйцеварка, при этом вода гарантированно не выкипит, как часто это бывает при стандартной варке яиц. По готовности блюда CASO E 9 издаст звуковой сигнал.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Яйцеварка CASO E 9 значительно сэкономит вам время и силы на приготовление большого количества яиц для различных блюд и салатов. Причем в этом устройстве вы можете не только готовить яйца на пару, но и жарить их, делать глазунью или омлет, для чего в комплекте идут два минипротивня. Время готовки можно регулировать. До 8 штук одновременно может готовить яйцеварка, при этом вода гарантированно не выкипит, как часто это бывает при стандартной варке яиц. По готовности блюда CASO E 9 издаст звуковой сигнал.
Яйцеварка CASO E 9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Яйцеварка CASO E 9